Ein herrenloser Roller ist der Polizeiinspektion Bad Dürkheim am Montagmittag gemeldet worden. Wie die Beamten mitteilen, sei das Fahrzeug im Bereich des Wanderrastplatzes in Weisenheim am Sand in der Verlängerung der Straße Ludwigshain gefunden worden. Der silberne Suzuki-Roller, Typ Katana Performance, habe kein Versicherungskennzeichen und könne bislang weder einer Straftat noch einem Eigentümer zugeordnet werden. Die Polizei bittet den Eigentümer oder Zeugen, sich unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.