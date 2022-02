Ein E-Bike mit unbekanntem Eigentümer beschäftigt aktuell die Polizei. Wie diese erst jetzt mitteilte, wurden bereits am 19. Januar nach Zeugenhinweisen zwei hochwertige Fahrräder in einem Gebüsch Höhe Bad Dürkheim Fronhof/Abfahrt B271 aufgefunden. Dabei handelte es sich um ein E-Bike der Marke Rockrider in der Farbkombination Blau-Schwarz sowie ein Mountainbike der Marke Staiger. Auch zwei durchtrennte schwarze Fahrradschlösser fand die Polizei. Das Mountainbike konnten die Beamten einem Diebstahl aus einer Garage in Bad Dürkheim vom 18. Januar zuordnen. Der Eigentümer des E-Bikes habe sich bislang nicht gemeldet, weshalb die Polizei um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de bittet. Möglicherweise, so die Polizei, wurde der Diebstahl noch nicht bemerkt oder nicht angezeigt.