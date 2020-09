Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist bereits am Montag eine Fiatfahrerin in der Mannheimer Straße mit einer jungen Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Nach diesem Mädchen sucht die Polizei jetzt, da es keine Personalien hinterlassen hat. Den Unfallhergang schildern die Beamten so: Die 26-Fiatfahrerin wollte in die Kanalstraße abbiegen und fuhr in die Kreuzung, als die Ampel auf Grün schaltete. Dort stieß sie auf Höhe des Radwegübergangs mit dem Mädchen zusammen, dass in Fahrtrichtung Ludwigshafen radelte und nach dem Unfall einfach seinen Weg über die Überführung der B 271 über die Straße Am Neuberg in Richtung Wachenheim fortsetzte. Ob die Radlerin bei dem Verkehrsunfall verletzt wurde, steht daher nicht fest. Am Fiat entstand ein Schaden von 150 Euro. Bei der Fahrradfahrerin soll es sich um ein schlankes Mädchen zwischen 12 und 15 Jahren handeln. Sie hat blonde Haare und trug einen rosa Fahrradhelm, unter dem sie ihre Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte. Auf dem Gepäckträger hatte sie einen Fahrradkorb mit einem Schulrucksack. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.