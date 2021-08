Einer Polizeistreife ist am Freitag gegen 18.30 Uhr ein E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen aufgefallen, mit dem zwei junge Männer in der Seebacher Straße unterwegs waren. Beim Anhalteversuch sprang der Sozius vom E-Scooter ab, der Fahrer fuhr zunächst weiter und versuchte schließlich, zu Fuß zu entkommen. Auf der Flucht warf der Fahrer eine Umhängetasche weg. Der Polizei gelang es jedoch, die beiden 18-Jährigen aus Bad Dürkheim und der Verbandsgemeinde Freinsheim einzuholen und zu kontrollieren. In der weggeworfenen Tasche fanden die Beamten einen Joint. Sie verdächtigen den Dürkheimer, den E-Scooter unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.