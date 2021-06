Am Donnerstag gegen 12 Uhr hat die Polizei in den Almen in Bad Dürkheim nach eigenen Angaben einen notorischen Verkehrssünder aus dem Verkehr gezogen. Der 60-Jährige fiel einer Streifenbesatzung auf, da er mit seinem Roller mit 50 Stundenkilometern unterwegs war. Der Mann behauptete, einen Führerschein für das Mofa zu haben, es stellte sich jedoch heraus, dass ihm der bereits entzogen worden war. Damit nicht genug: Erst vor wenigen Wochen hatte die Polizei ihn beim Autofahren ohne Führerschein erwischt. Nun wird abermals gegen ihn wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.