Am Freitag gegen 0.55 Uhr ist einer Polizeistreife auf der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim ein Mofa aufgefallen, mit dem eine Frau trotz der nächtlichen Dunkelheit ohne Beleuchtung unterwegs war. Bei der Verfolgung zeigte sich, dass das Zweirad deutlich schneller fuhr als die für Mofas maximal zulässigen 25 Kilometer in der Stunde. Nachdem die Beamten die 17-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Bad Dürkheim gestellt hatten, stellten sie fest, dass die junge Frau keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen konnte und anscheinend unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei der Durchsuchung fanden sie denn auch mehrere Gramm Marihuana-Tabakmischung und stellten diese sichergestellt. Die Polizei informierte darüber hinaus der Halter des Mofas – den Vater der Beschuldigten, der von der nächtlichen Spritztour seiner Tochter nichts mitbekommen hatte. Der 17-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Erwerbs und Besitzes von Cannabis, des Führen eines Fahrzeugs ohne Fahrerlaubnis und des unerlaubten Gebrauchs dieses Fahrzeugs.