Eine betrunkene VW-Golf-Fahrerin hat die Polizei nach eigenen Angaben am Sonntag gegen 19 Uhr in der Dackenheimer Straße in Freinsheim aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle der 33-Jährigen fiel den Beamten Alkoholgeruch auf, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Auf der Dienststelle der Polizei Bad Dürkheim wurde der Frau eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Gegen sie wird nun wegen des Autofahrens unter Alkoholeinwirkung ermittelt.