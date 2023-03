Am Mittwoch gegen 16 Uhr hat die Polizei in der Dackenheimer Straße in Freinsheim den Fahrer eines Elektrotretrollers kontrolliert, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Zuvor war er einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, da an seinem Fahrzeug noch ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht war. Während der Kontrolle des 31-Jährigen bemerkten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 0,77 Promille. Weiter hatte der Mann drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Cannabis. Bei der darauffolgenden Durchsuchung der Person fanden die Polizisten ein kleines Päckchen mit Amphetamin, das sie sichergestellten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wird nun wegen Führen eines Kraftfahrzeugs unter Drogen- und Alkoholeinwirkung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.