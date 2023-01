Im Nonnengarten in Bad Dürkheim hat die Polizei am Montag um 19 Uhr den Fahrer eines 3er BMWs gestoppt, der augenscheinlich unter dem Drogeneinfluss stand. Während der Kontrolle stellten die Beamten entsprechende Ausfallerscheinungen fest und ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Dem 22-Jähirgen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Beim Durchsuchungen der insgesamt vier Fahrzeuginsassen fanden die Polizisten bei einem 23-Jährigen Cannabis und einen Grinder, mit dem das Rauschgift zerkleinert wird. Außerdem waren unter dem Fahrersitz Drogen versteckt. Gegen den Fahrer wird nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeugs unter Drogeneinwirkung ermittelt. Gegen den Mitfahrer wird ebenfalls wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Den Autoschlüssel übergaben die Polizeibeamten nach entsprechender Belehrung an einen Freund des Fahrers, damit dieser den Wagen umparken konnte. Nicht schlecht staunten sie jedoch, als sie den 22-Jährigen gegen 22 Uhr im Nonnengarten erneut hinter dem Steuer des 3er BMW entdeckten und wieder anhielten. Obwohl ihm mehrfach bei der ersten Kontrolle erläutert wurde, dass er aktuell kein Fahrzeug mehr führen dürfe und welche Konsequenzen dies hätte, setzte er sich über die Belehrungen hinweg. So wurde ihm abermals eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein war ja bereits sichergestellt worden. Der Autoschlüssel stellte die Polizei jetzt auch sicher.