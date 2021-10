Am Sonntag gegen 16.15 Uhr hat eine Polizeistreife in Weisenheim am Berg einen 22-jährigen Autofahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim aus dem Verkehr gezogen. Als die Beamten ihn kontrollierten, zeigte der junge Mann drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC – Tetrahydrocannabinol ist der Hauptwirkstoff von Cannabis. Bei der Durchsuchung des Autos fanden sie mehrere Cannabisblüten und stellten sie sicher. Im Anschluss wurde dem 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden bis zur Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit sichergestellt. Ihn erwarten nun ein Fahrverbot, eine Geldbuße sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.