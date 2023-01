Am frühen Sonntagabend hat die Polizei bei mehreren Kontrollen im Raum Bad Dürkheim die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer überprüft. So musste gegen 17.30 Uhr ein 61-jähriger BMW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Freinsheim in der Hauptstraße in Herxheim am Berg den Platz am Lenkrad mit seiner nüchternen Beifahrerin tauschen, da er mit 0,42 Promille unterwegs war. Gegen 17.50 Uhr verboten die Beamten einem 80-jährigen Mercedes-Fahrer aus Lampertheim auf der Kreisstraße 1 zwischen Weisenheim am Berg und Kirchheim die Weiterfahrt, weil er 0,49 Promille intus hatte. Teuer wurde es um 19.15 Uhr für einen 55-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Freinsheim, der mit 0,9 Promille losgefahren war. Die Polizisten leiteten gegen ihn ein Ordnungswidrigkeiten wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Den Mann erwartet ein Bußgeld von 500 Euro. Zudem erhält er ein Fahrverbot für einen Monat sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Löbliche Ausnahme: Eine Viertelstunde vorher durfte ein Autofahrer auf der L517, kurz vor Leistadt, weiterfahren, nachdem der Atemalkoholtest lediglich 0,09 Promille ergeben hatte.