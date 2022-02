In der Nacht zum Donnerstag hat die Polizei bei einer Personenkontrolle in der Dürkheimer Hohl in Freinsheim Rauschgift gefunden. Nach Polizeiangaben hatten die Beamten den 50-jährigen Radfahrer um 1 Uhr kontrolliert und dabei Cannabis und Amphetamin sichergestellt. Außerdem war das Rad, mit dem der Mann unterwegs war, gestohlen. Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrraddiebstahl ermittelt.