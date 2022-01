Am Sonntag gegen 11 Uhr hat die Polizei am Dürkheimer Bahnhof einen 37-Jährigen kontrolliert und dabei eine selbstgebaute Pfeife mit einem Tabak-Marihuana-Gemisch in dessen Jackentasche gefunden. Außerdem stellten die Beamten ein verbotenes Einhandmesser sicher, das er in der Hosentasche mit sich führte. Gegen den Mann, der keine Angaben machen wollte, wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz ermittelt.