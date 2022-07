Weil sich die Fälle von Telefon-Betrug derzeit häufen, hat das Polizeipräsidium Rheinpfalz eine Telefonhotline für Senioren eingerichtet. Die Hotline solle gerade für diese Zielgruppe eine niedrigschwellige Möglichkeit sein, um mit der Polizei bei Fragen und Unsicherheiten rund um das Thema in den Dialog zu kommen. Die Telefonhotline wird durch Personal des Sachbereiches Zentrale Prävention beim Polizeipräsidium Rheinpfalz betreut und ist unter der Rufnummer 0621 963-1515 zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Je nach Anliegen des Anrufers gibt es unter der Nummer allgemeine Aufklärung über die gängigen Betrugsmaschen und verhaltenspräventive Maßnahmen. So soll das eigene Sicherheitsgefühl gestärkt werden. Daneben können Ratsuchende bei Bedarf auch an andere Stellen wie die polizeiliche Opferschutzberatung vermittelt werden.