Das auch für Bad Dürkheim zuständige Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen bietet ein Online-Seminar an, in dem es Tipps rund um den Schutz vor Einbrechern gibt. Denn gerade in der dunkleren Zeit des Jahres finden Einbrecher immerwieder Wege, unbehelligt in Häuser und Wohnungen einzusteigen, was auch eine Serie von insgesamt schon 36 Einbruchsfällen in der nördlichen Vorderpfalz beweist.

Einstündige Online-Veranstaltung

Um dem entgegenzuwirken, informieren die Experten der polizeilichen Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Mittwoch, 27. Oktober, von 15 bis 16 Uhr, zum Thema Einbruchsschutz. Die Online-Veranstaltung ist kostenlos und auf 100 Teilnehmer begrenzt. Eine Anmeldung ist online unter https://s.rlp.de/einbruchsschutz möglich. Für eine Teilnahme werden ein PC oder ein mobiles Endgerät, eine stabile Internetverbindung mit einem Datenwolumen von mindestens 6000 Kilobit pro Sekunde und ein aktueller Browser benötigt. Fragen zum Thema beantwortet auch die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums in der Bismarckstraße 116 in Ludwigshafen, Telefon 0621 9631150 oder per E-Mail an beratungszentrum.rheinpfalz@polizei.rlp.de.