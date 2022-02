Am Dienstag kam es zu einem räuberischen Diebstahl in der Dürkheimer Görtz-Filiale „Brot & Wein“ auf dem Wurstmarktplatz. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein angetrunkener 48-Jähriger eine Flasche Wein unter seiner Jacke versteckt und wollte an der Kasse vorbei die Bäckerei gegen 17.50 Uhr verlassen. Als er von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde und diese ihm die Weinflasche abnehmen wollte, schlug er auf deren Hand.

Weiteren Diebstahl verhindert

Nur kurze Zeit später, gegen 18.30 Uhr, wurde der Polizei ein Diebstahl in der Agip-Tankstelle in der Weinstraße Nord gemeldet. Wie sich herausstellte, versuchte der 48-Jährige nach seinem gescheiterten Diebstahl in der Bäckerei in der Tankstelle eine Flasche Jack Daniels zu entwenden. Auch dies wurde durch das aufmerksame Personal verhindert. Die Polizei spürte den Mann schließlich im Triftweg auf. Zwischenzeitlich hatten Ermittlungen ergeben, dass er bereits am Nachmittag in Neustadt einen weiteren Ladendiebstahl begangen hatte. Außerdem fanden die Polizeibeamten bei ihrer Durchsuchung eine hochwertige Sportuhr. Da sie wahrscheinlich auch Diebesgut aus einer anderen Straftat darstellt, wurde sie sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der alkoholisierte Ladendieb zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.