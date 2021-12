In der Nacht zum Mittwoch, etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht, ist die Polizei wegen eines Einbruchs in die Großkarlbacher Straße in Freinsheim gerufen worden. Dort versuchten mindestens zwei Täter, in eine Ferienwohnung und eine Lagerhalle einzudringen. Dem Eigentümer und einem weiteren Zeugen gelang, einen der Täter innerhalb der Lagerhalle zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei wurden alle drei Personen leicht verletzt. Den oder die weiteren Täter konnte n die Beamten trotz sofortiger umfangreicher Fahndung nicht mehr ausfindig machen. Zumindest einen weiterer Täter konnten die Zeugen beschreiben: etwa 1,80 Meter groß, schlank bis kräftig, dunkel gekleidet, trug eventuell eine Strickmütze. Mögliche zusätzliche Zeugen, die den oder die Täter vor oder nach der Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.