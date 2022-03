Da sich zwei Männer vor einem Einkaufsmarkt in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim stritten, ist die Polizei am Montag gegen 21 Uhr alarmiert worden. Als die Streife eintraf, waren die beiden Streithähne verschwunden. Einen davon machten die Beamten bei der Nahbereichsfahndung ausfindig. Bei der Kontrolle verhielt er sich dem Bericht zufolge äußerst aggressiv und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten in einer Handtasche eine Tüte mit Cannabisblüten und stellen diese sicher. Nachdem sie dem Mann einen Platzverweis erteilt hatte, beleidigte er die Polizeibeamten mit üblen Schimpfworten. Kurze Zeit später kehrte er zurück und beschädigte den Außenspiegel eines geparkten Autos, indem er absichtlich mit einer Bierflasche dagegen schlug. Er flüchtete danach in Richtung Triftweg, konnte aber gestellt und in Gewahrsam genommen werden. Während des gesamten Einsatzes beleidigte er die Polizisten auf übelste Art. Gegen den 25-jährigen somalischen Staatsbürger wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt.