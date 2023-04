Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Art privates Weinfest haben Kunden des Weinguts Holz-Weisbrodt am Sonntag auf dem Parkplatz des Weinartriums in Weisenheim am Berg gefeiert. Dieses hat solche Ausmaße angenommen, dass es sogar in der Pressemitteilung des rheinland-pfälzischen Innenministeriums zum landesweiten Corona-Kontrolltag extra aufgeführt wurde.

Mehr als 100 Personen haben Ordnungsamt und Polizei auf dem Parkplatz angetroffen. Sie konsumierten dort Wein, den sie zuvor im Weingut gekauft hatten. Alle Personen hätten sich vollkommen uneinsichtig