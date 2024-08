Am Rande des Fußballspiels zwischen dem SV Altdorf-Böbingen und dem TuS Friedelsheim kam es am Sonntag zu Handgreiflichkeiten. Die Polizei Edenkoben rückte mit einem großen Aufgebot an.

Insgesamt waren laut Polizei sieben Einsatzfahrzeuge und Diensthundeführer vor Ort auf dem Sportplatz im südpfälzischen Altdorf.