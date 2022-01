[Aktualisiert um 17.23 Uhr]

Mehrere Garageneinbrüche und Fahrraddiebstähle meldet die Polizei im Verlauf der vergangenen Tage. Zwischen Freitag, 17.50 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, hebelten Täter die Garagentür eines Hauses in der Straße Im Letten auf und durchsuchten Schränke sowie einen Oldtimer. Ein Herrenrad schoben die Täter in den Garten, ließen es aber stehen. Der Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro. Wohl in der Nacht auf Montag gelangten Unbekannte in eine unverschlossene Garage im Burgunderweg und entwendeten drei hochwertige Fahrräder. Hier liegt der Gesamtschaden bei rund 4300 Euro. Am Dienstagmorgen, 6.30 Uhr, meldete eine Passantin der Polizei, dass sie im Bereich des Lavendelweges vier Fahrräder in einem Graben und an eine Hecke gelehnt gefunden hatte. Einige der Räder konnten Anwohnern umliegender Anwesen zugeordnet werden. Zudem gingen bei der Polizei Hinweise zu drei weiteren Einbruchdiebstählen bekannt. Demnach wurden im Lavendelweg in der Nacht auf Dienstag an zwei Anwesen Garagen gewaltsam geöffnet und Fahrräder entwendet. Unweit davon, im Mandelweg, entwendeten Unbekannte in derselben Nacht drei Fahrräder aus einem Schuppen, den sie aufgebrochen hatten. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro. Nachbarn hatten gegen 4 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen wurde, der im Zusammenhang mit den Diebstählen stehen kann. Die Polizei hofft auf Hinweise, Telefon 06322 9630 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de.