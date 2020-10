Am Mittwoch gegen 19 Uhr wurde eine Polizeistreife von zwei Bürgern darauf aufmerksam gemacht, dass in der Herxheimer Straße in Freinsheim ein Mülleimer brennen würde. Laut Polizeibericht löschten die Beamten den Mülleimer mit dem Feuerlöscher des Streifenwagens. Ein Einsatz der Feuerwehr war daher nicht mehr erforderlich. Die Ursache des Brandes konnte die Polizei bislang nicht ermitteln. Es entstand ein Sachschaden von 60 Euro.