Einen Mann, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß, hat die Polizei am Mittwoch gegen 14 Uhr bei einer Kontrolle auf einem Wirtschaftsweg zwischen Friedelsheim und Gönnheim erwischt. Weil er drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ein Drogenvortest gemacht, der positiv auf Amphetamin, Methamphetamin und Opiate reagierte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter Drogeneinfluss ermittelt.

Fünf Autofahrer verwarnt

Fünf Autofahrer hat die Polizei zudem bei der Kontrolle am Mittwoch zwischen 13 und 14 Uhr verwarnt, weil sie sich nicht an das Durchfahrtsverbot in dem Bereich des Feldwegs beim Kindergarten in Friedelsheim gehalten haben. Hintergrund ist die derzeitige Sperrung der Hauptstraße, die für Ausweichverkehr sorgt. Wer den Wirtschaftsweg unerlaubt befuhr, muss nun 50 Euro bezahlen.