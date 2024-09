Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt weiter eine Hauptunfallursache: 2023 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz aus diesem Grund 2062 Verkehrsunfälle registriert. Im Jahr 2022 waren es noch 1896 Verkehrsunfälle. Aus diesem Grund hat die Polizei für den September Verkehrskontrollen angekündigt: Am Dienstag, 24. September, blitzt es im Bereich Weisenheim am Berg. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.