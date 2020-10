Am Montagabend hielt die Polizei in der Weinstraße den Fahrer eines Fiat an, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Wie die Polizei mitteilt, zeigte der Mann während der Kontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Drogenvortest fiel positiv aus. Bei der Durchsuchung der Person und des Autos fanden die Beamten Betäubungsmittel und einen Schlagring. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein vorsorglich sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.