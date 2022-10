Polizeibeamte haben am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim eine Handtasche gefunden. Bei der Suche nach Ausweisdokumenten entdeckten sie laut Polizeibericht in der Tasche einen Grinder sowie eine geringe Menge Cannabis. Gegen die 17-jährige Eigentümerin der Tasche wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.