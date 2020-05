Bei einer Streifenfahrt am Wurstmarktparkplatz haben Polizisten in der Nacht auf Mittwoch einen Geldbeutel gefunden. Laut Polizei befand sich darin ein Personenbeförderungsschein und Bargeld. Die Beamten überprüften die Personalien und fanden den Eigentümer: Einen Taxifahrer. Dem „überglücklichen Taxifahrer“ gaben sie den Geldbeutel am Taxistand am Bahnhof zurück, schreiben die Beamten.