Am Montag um 1 Uhr hat die Polizei in der Bruchstraße in Bad Dürkheim einen 32-Jährigen kontrolliert und dabei Drogen gefunden. Die Beamten stellten einen Joint, einen Grinder mit Cannabisresten sowie eine Zigarettenschachtel mit Cannabisblüten sicher. Mit einem Grinder wird das Rauschgift zerkleinert. Aufgefallen war der Mann einer Streifenbesatzung, da er mit seinem Fahrrad ohne Licht durch die Bruchstraße fuhr. Gegen ihn wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.