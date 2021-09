An mehreren Stellen haben Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim am Mittwoch zwischen 9 und 15 Uhr Tempokontrollen vorgenommen und dabei 14 Autofahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. An der Ortsumgehung Weisenheim am Berg aus Richtung Leistadt kommend rasten fünf Verkehrsteilnehmer in die Radarfalle. Wo höchstens Tempo 50 erlaubt ist, fuhr der Spitzenreiter 68 Stundenkilometer. In der Bahnhofstraße in Gönnheim hielten sich zwei Fahrer nicht ans Tempo-30-Limit, der schnellere beschleunigte bis auf 46 „Sachen“. Daneben verwarnten die Polizisten einen Verkehrsteilnehmer, da er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. An der Ortsumgehung Weisenheim am Berg, diesmal in Höhe der Feuerwehr, blitzten die Beamten sieben Raser, von denen der schnellste statt der erlaubten 50 Kilometer in der Stunde mit 74 gemessen wurde. Auch hier ahndeten die Polizeibeamten einen Gurtverstoß.