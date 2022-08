Nur wenige Verkehrssünder hat die Polizei bei ihren Geschwindigkeitskontrollen am Freitagmorgen erwischt. In der Friedelsheimer Bahnhofstraße haben die Beamten nach eigenen Angaben den Verkehr in Richtung Ortsausgang im Blick gehabt. Bei 75 Autofahrern wurde das Tempo gemessen. Nur zwei waren zu schnell unterwegs. In der Gönnheimer Bahnhofstraße in Gönnheim war keines der 55 überprüften Autos zu flott. Allerdings hatte ein Fahrer sich nicht angeschnallt. In der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim kontrollierte die Polizei den Verkehr in Richtung Stadtmitte. Bei 34 gemessenen Fahrzeugen konnten sechs Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Das schnellste Fahrzeug war mit 51 Sachen in der Tempo-30-Zone unterwegs.