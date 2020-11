Bei Verkehrskontrollen am Wurstmarktkreisel in Bad Dürkheim hat die Polizei am Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr drei Autofahrer erwischt, die verbotswidrig ihr Handy am Steuer nutzten. Sie müssen nun mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen. Weiterhin gingen den Beamten zwei Gurtmuffel ins Netz. Zwei andere Verkehrsteilnehmer hatten ihr vorgeschriebenes Warndreieck beziehungsweise ihre Warnweste nicht dabei. An einem Wagen war Beleuchtung mangelhaft.