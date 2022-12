Drei Temposünder hat die Polizei am Dienstag bei einer Überwachung in der Bahnhofstraße in Erpolzheim zwischen 11.30 und 12.30 Uhr erwischt. Der schnellste Raser war mit 47 Stundenkilometern statt der erlaubten 30 unterwegs. Außerdem stellten die Beamten an zwei Fahrzeugen technische Mängel fest und forderten die Fahrer zum Nachbessern auf. Zuvor hatten sich bei einer Tempokontrolle in der Hauptstraße in Herxheim am Berg alle Verkehrsteilnehmer an die zulässige Höchstgeschwindigkeit gehalten. Allerdings hatten die Polizisten zwischen 9.45 und 11 Uhr auch hier an einem Auto technische Mängel entdeckt. Darüber hinaus ertappten sie drei Fahrer, die nicht angeschnallt waren.