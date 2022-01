Einen Joint, zwei kleine Dosen Cannabis und eine kleine Tüte Amphetamin hatte ein 34-Jähriger am Dienstagnachmittag in seiner kleinen Umhängetasche bei sich, als er in eine Personenkontrolle der Polizei geriet. Wie die Polizei mitteilt, stand der Mann bei der Kontrolle gegen 17 Uhr in der Kaiserslauterer Straße „augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln“. Da sein Fahrzeug wenige Meter von der Kontrollstelle entfernt stand, wurde sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Dabei war der 34-Jährige an diesem Tag nicht der einzige, den die Beamten mit Betäubungsmitteln erwischten: Bei einer weiteren Kontrolle vor dem Bahnhof stellten sie bei einem 42-Jährigen insgesamt 48 Gramm Haschisch sicher. Über die Herkunft der Drogen habe der Mann keine Angaben machen wollen. Bereits tags zuvor hatte die Bundespolizei bei einer Kontrolle am Bahnhof einen 27-Jährigen mit einem Joint und 1,5 Gramm Cannabisblüten erwischt. Gegen alle drei Männer wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.