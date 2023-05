Am Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr hat die Polizei in der Weinstraße in Herxheim am Berg die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überwacht. Dabei erwischten die Beamten 16 Fahrer, die mit mehr als den erlaubten 30 Stundenkilometern unterwegs waren, und verwarnten sie. Der schnellste der Raser wurde mit 53 Kilometern in der Stunde gemessen. Nach Angaben der Polizei bedankten sich Anwohner bei den eingesetzten Beamten für die Kontrolle.