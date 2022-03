Am Dienstag gegen 17.30 Uhr hat eine 67-Jährige mit ihrem VW Polo in der Häuserhohl in Bad Dürkheim die Wand eines Wohnhauses beschädigt und anschließend die Flucht ergriffen. Nach Angaben der Polizei war die Frau in der Waldstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Einmündung Häuserhohl kam ihr ein anderes Auto entgegen, sodass sie rangieren musste und dabei mit dem Heck gegen die Hauswand stieß. Den Schaden beziffern die Beamten auf 200 Euro. Ein Zeuge beobachtete den Verkehrsunfall und informierte sofort die Polizei, der er sowohl das Kennzeichen des VW als auch eine gute Beschreibung der Fahrerin gab. So konnte die 67-Jährige an ihrer Wohnanschrift ausfindig gemacht werden. Gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.