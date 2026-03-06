Die Polizei hat am Freitagmorgen in Bad Dürkheim den Schulweg an der Valentin-Ostertag-Schule überwacht. Nach Angaben der Beamten blieb das Verkehrsaufkommen mäßig, und das Durchfahrtsverbot vor der Schule wurde eingehalten. Eltern hielten teilweise im Bereich eines eingeschränkten Halteverbots, um ihre Kinder aussteigen zu lassen. Verstöße wurden nicht festgestellt. Die Polizei empfiehlt, Kinder möglichst zu Fuß oder in Laufgruppen zur Schule zu schicken, um gefährliche Verkehrssituationen durch sogenannte Elterntaxis zu vermeiden.