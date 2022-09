„Wir feiern den Wurstmarkt so, wie wir ihn kennen und lieben“, meinte Dürkheims Bürgermeister Christoph Glogger bei der Pressekonferenz zum größten Weinfest der Welt. Und was darf da natürlich nicht fehlen? Richtig: der Literarische Frühschoppen.

Für viele eingefleischte Wurstmarkt-Fans ist es wohl der beliebteste „Pflicht“-Termin während der Festtage. Am ersten Montag, 12. September, werden wieder viele schon ganz früh morgens in Richtung Brühlwiesen aufbrechen, um sich die besten Plätze – oder überhaupt Sitzplätze – in den Schubkarchständen zu organisieren. „Bewaffnet“ mit Vesperboxen, in denen allerlei Proviant verstaut ist, lässt sich die Wartezeit bis zum offiziellen Beginn um 10 Uhr gut überbrücken. Die Winzer starten bereits um 7 Uhr mit dem Ausschank, denn zum mitgebrachten Essen muss es ja auch die passenden Getränke geben.

Die Bühne wird zwischen den Ständen 20 und 24 aufgebaut. Da die Veranstaltung allerdings mittels Lautsprecher übertragen wird, kann man diese in allen Schubkarchständen mitverfolgen. Durch den Literarischen Frühschoppen führt wieder die ehemalige Deutsche Weinkönigin und Dürkheimerin Janina Huber. Als Moderatorin darf sie vier Interpreten ankündigen, die in diesem Jahr das Programm gestalten.

Ohne Frage: Ein Literarischer Frühschoppen auf dem Wurstmarkt ohne die Anonyme Giddarischde ist sicherlich für viele undenkbar. „Lewwerworscht“ und „So än gude Palzwoi“ werden hierbei gebührend gefeiert und die Besucher sicherlich wieder zum lauten Mitsingen bringen. Beste Stimmung ist daher garantiert – und wer noch nicht ganz textsicher ist, hat ja noch bis 12. September Zeit, sich die Pfälzer Kultsongs oder zumindest deren Refrains anzueignen.

Ebenfalls dabei ist Bernd Wehrum, der beim letzten Wurstmarkt im Jahre 2019 bei der zweiten Mundart-Veranstaltung, Pälzer Poesie, auf der Bühne stand. Der Woifeschdkänisch wird eine „Audienz“ abhalten und dem Programm bestimmt einen „royalen“ Touch verleihen. Musikalische Power gibt es dann noch von Grand Malör, die sich nicht nur in der Kurstadt eine große Fangemeinde erspielt haben. Der Literarische Frühschoppen endet um 13 Uhr.

Am Wurstmarkt-Abschlusstag, 19. September, wird ebenfalls noch einmal die Mundart im Mittelpunkt stehen. Im Weinzelt Böhm heißt es ab 10 Uhr Bühne frei für die Pälzer Poesie.