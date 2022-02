Beliebt, markant und seit Jahrzehnten marode: Die große Platane am Amtsplatz muss saniert werden. Der Baum ist – mal wieder – vom Zottigen Schillerporling befallen. Laut Stadt müssen vom Pilz betroffene Äste teils erheblich gekürzt werden – sonst besteht ein Unfallrisiko. Außerdem sei es notwendig, die Baumkrone durch ein neues System zu sichern. Das derzeit eingebaute Sicherungssystem steht laut Stadt unter Spannung und gilt nicht mehr als stabil. Immerhin: Der Stamm soll noch tragfähig sein. Der Baum gilt als äußerst beliebt in der Bevölkerung. Er ist einem Aufsatz des Heimatforschers Georg Feldmann zufolge 1858 gepflanzt worden. Als das Naturdenkmal in den 1970er-Jahren einer neuen Verkehrsführung zum Opfer fallen sollte, gab es laute Bürgerproteste. Die Lochackerplatane ist durch Krankheit seit Jahrzehnten ein Sorgenkind der Stadt. Der einst wesentlich größere und breitere „Patient“ muss regelmäßig durch „Notoperationen“ gerettet werden.