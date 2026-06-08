Zwei Wochen nach der Rettung eines Storchenkükens vom Dach der protestantischen Kirche in Freinsheim gibt es traurige Nachrichten für die Storchen-Freunde.

Eines der zwei verbliebenen Küken ist gestorben – vermutlich an Plastikmüll, so Marie-Louise Wiesenbach, die mit ihrem Mann Florian Graus die Storchenkamera betreibt. Allein im Mai gab es darauf ihren Angaben zufolge knapp 48.000 Zugriffe.

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Betrachters, dass ein Küken apathisch im Nest liege, verfolgte Wiesenbach die Aufnahmen zurück: Dabei ließ sich erkennen, dass das Tier am Vorabend versucht hatte, eine Mahlzeit herauszuwürgen – was jedoch nicht gelang. Nach Auskunft von Experte Christian Reis vom Storchenzentrum Bornheim könne die Ursache dafür ein Fremdkörper wie Plastik, Gummis, Silikon oder eventuell auch ein Pilz sein, der auf den Lungen wachse. „So etwas passiert in jedem zweiten Nest“, sagte er.

Tödliche Gefahr von Feldern und Weinbergen

Der Landkreis Bad Dürkheim hatte kürzlich darauf hingewiesen, dass Gummibänder und anderer Müll auf den Feldern und in den Weinbergen illegal entsorgter Abfall und eine Gefahr für Tiere seien. „Viele Vögel, gerade auch junge Störche, sterben an den unverdaulichen Kunststoffen, die keinen Platz mehr für Nahrung lassen“, hieß es.

Nach Aussage von Marie-Louise Wiesenbach hätten die Chancen zunächst 50:50 gestanden, dass das Storchenküken die Aufnahme des Fremdkörpers überlebt. „Aus Pietätsgründen haben wir uns entschlossen, die öffentliche Ausstrahlung der Kamera auszuschalten“, sagte sie.

Denkbar sei, dass die Elterntiere das Küken aus dem Nest werfen – auch, um keine Fressfeinde anzulocken. Wenn es zu groß oder zu schwer sei, werde es mit Nistmaterial abgedeckt.

Einem der Storchenküken hatte die Kamera unterm Strich schon ein zweites Leben beschert. Denn vor zwei Wochen war nach dem Hinweis eines Betrachters die Feuerwehr angerückt, um das kleinste der drei Küken zu retten, das von den Eltern – der Natur entsprechend – aus dem Nest geworfen worden war. Feuerwehrleute hatten es lebend in der Dachrinne gefunden und geborgen. Inzwischen befindet es sich im „Storchenkindergarten“ in Bornheim. Die gute Nachricht: Dort gehe es ihm prima.