Abschnitt Bad Dürkheim-Kallstadt: Hier wird weiter auf den Beginn des Planfeststellungsverfahrens gewartet. Der Planungsentwurf muss noch vom Bundesverkehrsministerium genehmigt werden. Sobald die Genehmigung vorliegt, will der Wormser LBM die Genehmigungsplanung erstellen, die für die Beantragung des Planfeststellungsverfahrens erforderlich ist, so die stellvertretende LBM-Leiterin Alexandra Bonaventura auf Anfrage. Mit der Beantragung des Verfahrens rechne der LBM im nächsten Jahr. Wie Bundestagsabgeordneter Johannes Steiniger (CDU) in Erfahrung gebracht hat, soll es noch im November einen Abstimmungstermin zwischen dem Verkehrsministerium und der rheinland-pfälzischen Straßenbauverwaltung geben.

Westumgehung Herxheim: Die technische Straßenplanung ist laut Bonaventura „weit fortgeschritten“. Jedoch müssten noch die Entwässerung und die neue Führung der Wirtschaftswege integriert werden. Letzteres sei durch die Corona-Krise ins Stocken geraten. Bonaventura schätzt, dass 2021 der Planentwurf dem Bundesministerium zur Genehmigung vorgelegt werden kann.