Beim Erstellen des Finanzplans 2023 proben der Kreis und viele Kommunen den Aufstand.

Abgeschlossen wird der Kreishaushalt mit einem Minus, wohl wissend, dass damit ein eigentlich rechtswidriger Plan die Grundlage für das Wirtschaften im nächsten Jahr sein wird.

Der Kreis, der seine Haupteinnahmen aus Landeszuwendungen und Umlagen erzielt, will seine Kommunen nicht noch mehr schröpfen. Die Mehrausgaben für Energie will sich der Kreis nicht von ihnen holen. Das ist richtig so. Denn auch auf der unteren Ebene sind die meisten Kommunen trotz der Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern in einer Schieflage. Die finanzielle Ausnahmesituation, in der sich auch die Privathaushalte und viele Unternehmer befinden, betrifft auch die öffentlichen Verwaltungen. Nur werden sie vom Staat nicht mit Energiepreisbremsen entlastet. Hilfen für den Finanzausgleich oder zum Schuldenabbau greifen nicht in dem gewünschten Maß. Deshalb sollte auf Landesebene nicht zu streng mit den Plänen umgegangen werden. In Zeiten von Krisenbewältigung zahlt sich hartes Durchgreifen nicht aus.

Wenn die aktuellen Probleme bald beendet sind, wird sich die Lage entspannen. Die Politik hofft deshalb inständig auf bessere Zeiten. Denn ändert sich an der Krisensituation so schnell nichts, sind größere Sparmaßnahmen unvermeidlich – doch die sind ganz und gar nicht populär.