Vor jeder Wahl sind sie Thema, und manchmal auch danach: Wahlplakate. So mancher Bürger fühlt sich davon gestört. Gerade in einer Stadt, die vom Tourismus lebt wie Bad Dürkheim, ist es sinnvoll, die Plakatierung wirksam zu regeln und zu begrenzen. Allerdings erreichen Kandidaten manche Wähler, die weder in die Zeitung noch ins Internet schauen, nur auf diesem Weg. Daher sollte mit Augenmaß vorgegangen werden. An zentralen Stellen wie Obermarkt oder Stadtplatz sind Plakatstellwände eine bessere Lösung als das wilde Behängen von Laternen oder Bäumen.