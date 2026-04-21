Sicherheitsmaßnahme oder „Wegelagerei“: Radarkontrollen der Polizei bei Freinsheim sorgen für Ärger. Betroffen sind 1000 Tempo-Sünder.

Nach seinem Osterurlaub erhält Henning Möller einen Bußgeldbescheid: 40 Euro für einen Tempoverstoß. Der Freinsheimer war zwischen dem Dürkheimer Ortsteil Ungstein und Freinsheim mit 63 statt erlaubter 50 Stundenkilometer unterwegs. Er zahlt – ganz richtig findet er das dennoch nicht.

Warum gilt auf einer Landesstraße zwischen zwei Orten überhaupt Tempo 50? Die Verbandsgemeinde Freinsheim hat die Schilder bereits im Oktober 2025 auf Höhe des Abzweigs nach Kallstadt aufgestellt. Sie begründet dies mit der Baustelle in der Erpolzheimer Straße. Die liegt zwar am anderen Ende von Freinsheim, hat aber Auswirkungen auf den gesamten Ort. Seit Einrichtung der Baustelle fährt der Bus eine andere Strecke: Er nutzt Wirtschaftswege und fährt auf Höhe des Abzweigs nach Kallstadt auch auf der Straße zwischen Ungstein und Freinsheim. Ergo gilt: Tempo drosseln. Der Verkehr wird zunächst auf 70, dann auf 50 Stundenkilometer verlangsamt.

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Während es die Schilder seit Oktober gibt, folgten die Tempokontrollen erst im März. Die Polizei war nach eigenen Angaben aktiv am 11. März (9.45 Uhr bis 14.30 Uhr), am 18. März (16 Uhr bis 21.20 Uhr) und am 1. April (14.15 Uhr bis 20 Uhr). Das Mittel der Wahl: eine stationäre Geschwindigkeitskontrolle mittels Radarmessgerät, in die unter anderem Möller mit seinen 63 Stundenkilometern rauschte.

Eindeutige Bilanz

Er war damit nicht allein. Die Bilanz ist eindeutig: Mehr als ein Drittel der Autofahrer war zu schnell. Bei den Kontrollen wurden 2855 Fahrzeuge gemessen, davon waren 1002 mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz mit. Das kostet in den meisten Fällen Geld: In 384 Fällen wird ein Verwarngeld (bis 55 Euro) fällig, in 618 Fällen ein Bußgeld. Manchen droht zusätzlich der Verlust des Führerscheins: In 59 Fällen steht ein Fahrverbot im Raum, so die Polizei. Der Schnellste war mit 124 Stundenkilometern unterwegs. Aus Sicht der Polizei waren die Kontrollen wirksam. Bei der ersten Messung seien mehr als die Hälfte der Fahrzeuge zu schnell gewesen, bei der letzten Kontrolle noch rund 20 Prozent.

Über Sinn und Zweck der Temporeduzierung und der Kontrollen gehen die Meinungen auseinander. Möller hat zwei Einwände: Zum einen sei die Tempo-50-Zone je nach Fahrtrichtung unterschiedlich lang. Zum anderen: „Die meisten Freinsheimer haben noch nie einen solchen Bus an der Stelle gesehen, ich selbst ein einziges Mal – seit Oktober 2025.“ Um 20 Uhr abends fahre außerdem kein Bus mehr, die Blitzer seien daher „Wegelagerei“.

Schikanös oder sinnvoll?

Die Polizei, die seit Oktober vier Unfälle – darunter zwei Wildunfälle – an dieser Stelle registriert hat, sieht das anders. Überhöhte Geschwindigkeit sei nach wie vor eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle. Im vergangenen Jahr seien in der Vorder- und Südpfalz über 600 Menschen bei Verkehrsunfällen mit überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit zu Schaden gekommen. „Unsere Kontrollen dienen dazu, die Verkehrssicherheit zu erhöhen – mit dem Ziel, Unfälle zu verhindern und Menschenleben zu schützen“, betont die Polizei.

Auch die Verbandsgemeinde Freinsheim hat zu ihrer Beschilderung eine klare Meinung: Damit der Bus weiterhin unterwegs sein könne, ohne größere Umwege oder Verspätungen in Kauf zu nehmen, sei vor Beginn der Baumaßnahme mit der Stadt Freinsheim vereinbart worden, den Wirtschaftsweg für die Busse freizugeben. Nach Angaben der Kreisverwaltung verkehrt an dieser Stelle die Linie 452 viermal (7.40, 12, 13 Uhr und 16 Uhr) an Schultagen. Sie bringt unter anderem Erpolzheimer Grundschulkinder zur Grundschule Kallstadt und zurück. In der Regel werden auf den Fahrten zwölf Meter lange Standardbusse eingesetzt.

„Die Geschwindigkeitsbeschränkung ist für bessere Sichtverhältnisse und einfaches Ausfahren für den ÖPNV vorgesehen“, teilt der Büroleiter der Verbandsgemeinde, Jörg Heidemann, auf Anfrage mit. Die aktuelle Regelung sei weiterhin erforderlich und verhältnismäßig und werde bis zum Ende der Baumaßnahme in der Erpolzheimer Straße aufrechterhalten.

Dass davon nicht alle Freinsheimer überzeugt sind, zeigt die Reaktion eines weiteren Bürgers, der wohl ebenfalls in die Radarfalle getappt ist. Er spricht von einer ergiebigen „Einnahmequelle“. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist für ihn vor allem eines: „schikanös“.