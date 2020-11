Die Ausstellung „Menschen und Orte“ der Art Gallery am Dürkheimer Stadtplatz hat am Donnerstag nur „still“ eröffnet werden können. Denn in Corona-Zeiten ist eine Vernissage mit Begleitprogramm nicht möglich.

Nach dem erfolgreichen Start bei der (W)Einkaufsnacht im Frühjahr planten die Galeristen Günter Hesse und Günter Hornung, die Ausstellungen durch kleine Events wie Lesungen oder Konzerte zu bereichern. Solche Pläne liegen nun erst einmal auf Eis, sollen aber so bald wie möglich realisiert werden.

Notgedrungen versuchen die beiden Galeristen nun aus der misslichen Situation das Beste zu machen. Mit ihren thematisch aufgestellten Wechselausstellungen möchten sie dem Publikum immer wieder etwas Neues bieten. Der Blick durchs Fenster zieht zwar den einen oder anderen Neugierigen an, zu einer Vernissage kommen jedoch vor allem Kunstinteressierte von außerhalb, die sich die Bilder und Plastiken gern vor Ort ansehen möchten. Der persönliche Eindruck ist eben nicht mit einer Website im Internet zu vergleichen. Dazu kommt der direkte Kontakt zu den Galeristen, mit denen auch eine Probehängung des Kunstwerks im eigenen Haus vereinbart werden kann, um die Wirkung in den eigenen vier Wänden zu testen.

In der aktuellen Ausstellung, , die zu den Öffnungszeiten der Galerie besucht werden kann, sind neben Werken von Isolde Hesse und Günter Hornung bis 28. November Zeichnungen der jungen Künstlerin Paulina Nino aus Mexiko-Stadt zu sehen. Ihre Selbstporträts spiegeln symbolisch zu verstehende Stimmungen voller persönlicher Rätsel wider.