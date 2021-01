Ein Pizzalieferant ist am Montag gegen 22 Uhr bei einem Unfall in der Friedelsheimer Straße in Bad Dürkheim leicht verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Unfallursache unklar

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler, war der 19-Jährige mit seinem Auto in Richtung Ortsausgang unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Wagen ins Schlingern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das rechte Vorderrad streifte ein Betonrohr, das sich auf dem Grünstreifen befand. Schließlich blieb das Auto am Straßenrand liegen. Durch die bei dem Unfall ausgelösten Airbags wurde der junge Mann leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.