Ein Helmling kommt selten allein: Diesen Pilz sieht man oft in Grüppchen an altem, faulendem Holz.

Von der Gattung der Helmlinge gibt es in Europa mehr als 100 Arten. Eine große Gruppe also, während die Pilze selbst ganz klein sind: Ihre Fruchtkörper werden nur wenige Zentimeter hoch.

Auf zarten Stielen tragen sie die Hütchen. Von der helmartigen Form dieser Hüte haben sie ihren Namen. Je nach Art findest du Helmlinge an morschem Holz unterschiedlicher Bäume, an Baumstümpfen, in Moospolstern und in altem Laub.

Helmlinge gelten als ungenießbar

Selbst wenn ihre Fruchtkörper an einem lebenden Stamm vorkommen: Für den Baum sind sie keine Schädlinge. Sie zerstören ihn nicht, sondern sie leben immer nur von abgestorbenen und modrigen Pflanzenteilen. Fachleute nennen diese Lebensweise „saprotroph“. Das Wort „Sapro“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „faulig“. Wenn natürliche Ausgangsstoffe verrotten, dann entsteht schließlich fruchtbarer Boden, also Humus. Dazu tragen auch die Helmlinge bei.

Sie gelten übrigens als ungenießbar. Aber so klein, wie sie sind, werden sie von Pilzsammlern sowieso kaum beachtet.