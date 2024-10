Mit zwei Konzerten im Dürkheimer Haus endet am kommenden Wochenende der diesjährige Karel-Kunc-Wettbewerb: Ein besonderes Angebot stellt dabei das 75. VR-Bank-Schlarb-Konzert am Samstag, 5. Oktober, um 19 Uhr dar, das gestaltet wird von den beiden Kaiserslauterer Pianistinnen Sandra Urba und Anna Anstett, die beide in der Vergangenheit schon Jurorinnen bei dem Bad Dürkheimer Kammermusikwettbewerb waren. Die beiden kennen sich schon seit vielen Jahren, verwirklichten aber erstmals 2021 ein gemeinsames Projekt, als sie den Klavierpart beim Familienkonzert „Karneval der Tiere“ des Pfalztheaters übernahmen. In Bad Dürkheim präsentieren die beiden nun ihr Programm „Aufforderung zum Tanze“, eine Auswahl an vierhändigen Klaviertänzen, darunter die berühmten „Ungarischen Tänze“ von Johannes Brahms, die „Slawischen Tänze“ von Antonín Dvorák und die raffinierte „Petite Suite“ von Claude Debussy. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 6. Oktober, um 17 Uhr steht dann auch noch das Abschlusskonzert mit Höhepunkten des diesjährigen Karel-Kunc-Wettbewerbsprogramms an. Auch hier ist der Eintritt frei.