Klavierwerke von Mozart, Beethoven, Schubert und Chopin erklingen bei einem Benefizkonzert, das der Inner Wheel Club Ludwigshafen am Sonntag, 13. November, um 17 Uhr im Weingut Fitz-Ritter in Bad Dürkheim veranstaltet. Zu hören ist dabei am Flügel der von zahlreichen, nun aber schon einige Jahre zurückliegenden Gastspielen in der Region her gut bekannte Pianist Jeffrey Marcus aus New York.

Marcus, Jahrgang 1946, Absolvent der Juilliard School und der State University of New York, ist ein persönlicher Freund des Ehepaars Alice und Konrad Fitz. Sein erstes Konzert im Weingut Fitz-Ritter gab er 1975 – also vor 47 Jahren! „Ein Poet der Töne“ titelte die RHEINPFALZ bei einem weiteren Auftritt 1978. Später folgte eine ganze Serie von Konzerten beim Kulturverein Wachenheim. In Nordamerika trat er u. a. als Leiter des Festivals „Songe d’été en Musique“ in Quebec hervor.

In Bad Dürkheim tritt er nun ohne Gage an. Der Erlös des Abends kommt daher komplett dem Kinderheim St. Annastift in Ludwigshafen zugute. Der Inner Wheel Club Ludwigshafen unterstützt soziale Projekte in Ludwigshafen und Umgebung und ist Teil von International Inner Wheel, der nach eigenen Angaben weltweit größten Frauenserviceorganisation. Karten in der Vinothek des Weinguts oder unter www.fritz-ritter.de/termine.