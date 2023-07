Vor Kurzem hat Lisa Stürtz eine mobile Hundephysiotherapiepraxis eröffnet. Physiotherapie dient dazu – das gilt wie beim Menschen auch für Hunde – Bewegungs- und Funktionsfähigkeit des Bewegungsapparates wieder herzustellen, zu verbessern oder zu erhalten.

Lisa Stürtz kümmert sich darum, dass den Tieren, die Mobilität vor und nach Operationen oder beispielsweise auch bei Arthrose erhalten bleibt. Außerdem dient ihre Behandlung der Schmerzlinderung ohne Medikamente. Ihre erste Beratungsstunde dauert 70 Minuten. Die Zeit braucht sie für eine fundierte Anamnese und um das Tier beobachten zu können und mit dem Besitzer zu klären, was ihm aufgefallen ist. Die Friedelsheimerin hat zunächst eine Ausbildung zur Tierarzthelferin gemacht, war dann in einer Kleintierpraxis beschäftigt und danach sieben Jahre lang in der chirurgischen Abteilung einer Tierklinik in Germersheim tätig.

Zusammenarbeit mit Veterinären wichtig

Daher könne sie ganz gut einschätzen, wann ein Tierbesitzer einen Tierarzt konsultieren sollte, betont sie. Deshalb sei ihr auch die Zusammenarbeit mit den Veterinären der Region sehr wichtig. Ein Jahr lang hat sie sich dann noch im Therapiezentrum Woßlick weitergebildet. Im Moment beschäftigt sie sich mit Hundeosteopathie und Akupunktur, um mit diesem Fachwissen ihr Leistungsangebot erweitern zu können. „Ich möchte den Tieren weiterhelfen, ohne dass sie gleich auf den OP-Tisch müssen“, beschreibt sie ihren Anspruch.

Besuch in der heimischen Umgebung

Sie kommt zu Hund und Herrchen oder Frauchen nach Hause, um sich die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung ansehen zu können. Ihre Ausrüstung hat sie immer im Auto dabei.

Dass ein Hund komisch läuft, weil er „halt alt ist“, lässt Stürtz nicht gelten: „Da kann man was machen“ – und dafür sei sie da.

Kontakt

Terminvereinbarung über Mobiltelefon 0176 30490887, E-Mail:

hundephysiotherapie_stuertz@gmx.de oder soziale Medien.