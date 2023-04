Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer zu lange sitzt, bekommt irgendwann Probleme mit dem Rücken – das ist allgemein bekannt. Gerade in Corona-Zeiten sind viele Menschen im Homeoffice und leiden unter Bewegungsmangel. Was man dagegen tun kann, zeigt Physiotherapeut Thorsten Heckmann im Homeoffice-Onlinekurs. Unsere Reporterin Rebecca Singer war dabei.

Homeoffice: aus dem Bett an den Küchentisch zum Frühstück. Dann ein paar Schritte weiter an den Schreibtisch, an dem acht Stunden gearbeitet wird. Die Mittagspause verbringt man wieder am nahen